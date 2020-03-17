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Свердловские власти рассказали о неэффективности масок и посоветовали чаще мыть руки

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Свердловские власти рассказали о неэффективности масок и посоветовали чаще мыть руки
Фото: Pixabay

Из-за возникшего в Свердловской области дефицита масок в аптеках, заместитель губернатора Павел Креков выступил с обращением, в котором заявил, что маски не являются эффективным средством защиты от коронавируса.

Чиновник объяснил, что вирус тяжелее, поэтому быстро оседает на поверхностях, так что жителям области лучше чаще мыть руки и помещения, а также сократить число контактов с иностранцами.

Креков добавил, что рекомендует «всем девушкам и юношам контактировать только с гражданами своей страны» и призвал заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что сотрудник автомобильного завода в Самарской области заразился коронавирусом.

ДВа

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