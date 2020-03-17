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Сотрудник автомобильного завода в Самарской области заразился коронавирусом

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Сотрудник автомобильного завода в Самарской области заразился коронавирусом
Фото: Pixabay

В Тольятти выявлен случай заболевания коронавирусом у сотрудника АвтоВАЗа.

Сообщается, что мужчина был инфицирован близким человеком, который недавно вернулся из Испании.

Администрация завода, представители Роспотребнадзора и врачи тщательно проанализировали все контакты заболевшего. Контактировавших с заболевшим работников предприятия изолировали в медучреждение, однако их тесты показали отрицательные результаты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восемь человек госпитализировали с COVID-19.

ДВа

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