Сотрудник автомобильного завода в Самарской области заразился коронавирусом

В Тольятти выявлен случай заболевания коронавирусом у сотрудника АвтоВАЗа.
Сообщается, что мужчина был инфицирован близким человеком, который недавно вернулся из Испании.
Администрация завода, представители Роспотребнадзора и врачи тщательно проанализировали все контакты заболевшего. Контактировавших с заболевшим работников предприятия изолировали в медучреждение, однако их тесты показали отрицательные результаты на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восемь человек госпитализировали с COVID-19.