В Санкт-Петербурге восемь человек госпитализировали с COVID-19

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17 марта 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что восемь человек госпитализированы в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Сейчас пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Вице-губернатор города Олег Эргашев сообщил: среди заболевших шесть жителей Петербурга и один пострадавший из области. Вчера выписали двоих заразившихся, но поступило в медицинское учреждение ещё трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек. В настоящее время они находятся в инфекционной больнице им. Боткина.

Ранее знаменитого голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы в Австралии, где супруги находились из-за диагностированного коронавируса.