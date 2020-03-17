Том Хэнкс покинул больницу в Австралии

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17 марта 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Знаменитого голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы в Австралии, где супруги находились из-за диагностированного коронавируса.

Хэнкс рассказал, что врачи продержали их в клинике пять дней, после чего отправили на карантин, передаёт КП. Проводить самоизоляцию пара решила в арендованном доме. Там им придется пробыть две недели, после чего знаменитости смогут вернуться в Соединенные Штаты. Актер признался, что они с супругой серьезно относятся к рекомендациям врачей и соблюдают все рекомендованные меры предосторожности. Они не покидают дом и ни с кем не встречаются лично.