В Смоленской области во время пожара в доме женщина получила ожоги

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17 марта 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rabochy-put.ru.

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В Смоленской области 16 марта вечером загорелся дом в деревне Свищево. Известно, что к моменту приезда спасателей деревянный жилой дом горел практически по всей площади, также произошло частичное обрушение кровли.

Сообщается: хозяйка дома вовремя покинула горящее жилище, но получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Пожар удалось потушить, спасти жилье не удалось, огонь уничтожил его полностью. Предварительной причиной возгорания специалисты считают неисправность печного отопления.

А в Башкирии 16 марта произошло ДТП с пострадавшими.