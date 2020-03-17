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В Башкирии из-за снегопада произошло ДТП, пострадали два человека

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv.

В Башкирии из-за снегопада произошло ДТП, пострадали два человека
pixabay.com

В Башкирии 16 марта произошло ДТП с пострадавшими. По данным ГИБДД республики, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись две встречные легковые машины.  

В результате аварии получили травмы различной степени тяжести пассажирка и водитель одного из транспортных средств. Управляющий другим автомобилем не пострадал.

Известно, что трагедия случилась в условиях снегопада. Сейчас следствие начало разбираться в деталях произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошел с бездомным на Иловайской улице в Москве. Отмечается: 15 марта мужчина сам сообщил в полицию о разбойном нападении и краже.

ЕЧ

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