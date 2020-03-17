В Башкирии из-за снегопада произошло ДТП, пострадали два человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 марта 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv.

pixabay.com

В Башкирии 16 марта произошло ДТП с пострадавшими. По данным ГИБДД республики, на автодороге Стерлитамак- Белорецк- Магнитогорск столкнулись две встречные легковые машины.

В результате аварии получили травмы различной степени тяжести пассажирка и водитель одного из транспортных средств. Управляющий другим автомобилем не пострадал.

Известно, что трагедия случилась в условиях снегопада. Сейчас следствие начало разбираться в деталях произошедшего.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошел с бездомным на Иловайской улице в Москве. Отмечается: 15 марта мужчина сам сообщил в полицию о разбойном нападении и краже.