У бездомного москвича украли 750 тыс. руб.

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16 марта 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Baza

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с бездомным на Иловайской улице в Москве. Отмечается, что 15 марта мужчина сам сообщил в полицию о разбойном нападении и краже.

Потерпевший рассказал, что двое неизвестных забрали у него сумку, в которой находились все документы и крупная сумма денег. По его словам, один якобы держал ему руки, а второй снял барсетку с ремня. При этом собственного дома у мужчины нет - он живет в центре социальной адаптации в Люблино.

По факту происшествия заведено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что старшеклассница одной из школ подмосковного Одинцово избила дочь учительницы английского языка из-за плохих оценок.