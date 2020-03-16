Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

У бездомного москвича украли 750 тыс. руб.

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Baza

У бездомного москвича украли 750 тыс. руб.
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с бездомным  на Иловайской улице в Москве. Отмечается, что 15 марта мужчина сам сообщил в полицию о разбойном нападении и краже.

Потерпевший рассказал, что двое неизвестных забрали у него сумку, в которой находились все документы и крупная сумма денег. По его словам, один якобы держал ему руки, а второй снял барсетку с ремня. При этом собственного дома у мужчины нет - он живет в центре социальной адаптации в Люблино.

По факту происшествия заведено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что старшеклассница одной из школ подмосковного Одинцово избила дочь учительницы английского языка из-за плохих оценок.

БА

Общество

Границы закрываются на замок из-за коронавируса. Примет ли Россия решение о полной изоляции?

Границы закрываются на замок из-за коронавируса. Примет ли Россия решение о полной изоляции?

Российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ страны. Режим изоляции предусматривает запрет на въезд в РФ иностранных граждан, дабы предотвратить распространение коронавируса

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью