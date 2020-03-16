Школьница в Подмосковье избила дочь учительницы из-за двоек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 марта 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Старшеклассница одной из школ города Одинцово Московской области избила дочь учительницы английского языка из-за плохих оценок. По словам педагогов, 15-летняя девушка регулярно прогуливает школу. По английскому ей грозила двойка за год и как следствие - второй год обучения в том же классе.

Педагог согласилась на просьбы родителей позаниматься с отстающей дополнительно, давать ей больше заданий и тестов.

В результате девушка решила отомстить педагогу через ее дочь. 14-летняя девочка учится на класс младше в этой же школе. Двоечница стала нападать на дочь учительницы. Однажды, не рассчитав силы, она избила ее. Мать написала заявление в полицию, а врачи зафиксировали побои и тупую травму живота.