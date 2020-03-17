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Правительство и ЦБ вводят меры поддержки экономики из-за коронавируса

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство и ЦБ вводят меры поддержки экономики из-за коронавируса
Фото: соцсети

Правительство и Центральный банк РФ принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайтах ведомств. Сообщается, что и Кабмин, и Центробанк «обладают достаточным объемом финансовых ресурсов». Кроме этого, правительство не планирует сокращать бюджетные расходы, а Минфин при необходимости окажет регионам поддержку для балансировки региональных бюджетов.

В документе также говорится, что пакет мер по обеспечению устойчивости экономического развития РФ будет при необходимости расширяться.

Ранее правительство РФ подтвердило ограничения на въезд иностранцев с 18 марта.

ДВа

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