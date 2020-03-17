В Челябинске с 17 по 19 марта закрыли аэропорт

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17 марта 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.ru.

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В Челябинске сообщили: местный аэропорт закрыт на реконструкцию с 17 по 19 марта. Известно, что работы не отразятся на выполняемых рейсах.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в течение трёх дней будут проведены работы по строительству разворотного кармана в торце взлётно-посадочной полосы. На пассажирах это никак не скажется — они свободно смогут попасть в терминал в любое время.

Ранее во вторник, 17 марта, в Роскосмосе заявили, что в этом году традиционное празднование Дня космонавтики будет перенесено на другую дату из-за пандемии коронавируса COVID-19.