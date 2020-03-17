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В России перенесли День космонавтики

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

В России перенесли День космонавтики
Фото: pixabay.com

Во вторник, 17 марта, в Роскосмосе заявили, что в этом году традиционное празднование Дня космонавтики будет перенесено на другую дату из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В ведомстве отметили, что массовые мероприятия и народные гуляния в честь первого полета человека в космос будут перенесены с 12 апреля на другую дату. Точный день празднования пока не называются, однако некоторые СМИ предполагают, что празднование Дня космонавтики могут назначить на 4 октября – годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

АБ

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