Россия впервые отправит на Луну космический аппарат в следующем году

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17 марта 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В России назвали сроки отправки на Луну первого за последние 45 лет отечественного космического аппарата. Предполагается, что «Луна-25» отправится к спутнику Земли 1 октября 2021 года.

Глава отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов напомнил, что последний раз советская межпланетная автоматическая станция «Луна-24» была запущена 1976 году. «Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», - отметил он.

Митрофанов добавил, что в случае запасной даты выбрана 30 октября 2021 года.