Министр образования Мурманской области объяснила безграмотность: «Я технарь»

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17 марта 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава Министерства образования Мурманской области объяснила, почему допустила большое количество ошибок при публикации поста в соцсети. Она признала, что это «не точно самое лучшее» для человека, занимающего подобную должность.

«Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может произойти с министром образования», - сказала Анна Головина.

При этом она поблагодарила подписчиков, которые указали ей на ошибки. Министр заверила, что впредь будет внимательнее и не станет «писать посты на бегу и отвлекаться».