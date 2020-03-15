Министр образования Мурманской области сделала 8 ошибок в пяти предложениях

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15 марта 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

В Сети обсуждают неграмотность Анны Головиной, нового министра образования Мурманской области. Молодая чиновница опубликовала небольшой текст на своей странице в соцсетях и умудрилась сделать восемь ошибок.

Чуть ли не в самом первом отчете о мероприятии, в котором Головиной удалось поучаствовать в новом качестве, министр показала незнание элементарных правил русского языка и невнимательность. Это, конечно же, тут же заметили местные жители и сделали скриншот публикации. Пока недоумение граждан – как этот человек может быть министром образования – осталось без ответа.

Вряд ли Головина сделала ошибки, потому что торопилась. Остальные ее записи тоже не отличаются грамотностью. Самое больное место Головиной – пунктуация, с запятыми она дружит очень плохо.

Анну Головину на этот пост назначили месяц назад. По образованию она учитель физики, но это ее, как считают россияне, не оправдывает.