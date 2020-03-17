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Юрист рассказала, как быть родителям отправленных на карантин школьников

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Юрист рассказала, как быть родителям отправленных на карантин школьников
Фото: pixabay.com

Из-за введенного в школах карантина многие родители вынуждены пропускать работу. Юрист Надежда Илюшина рассказала, что в таком случае работодатель имеет право уволить «прогульщика».

«Пока у нас нет инструмента, чтобы сотрудник подошел к работодателю и сообщил, что он не выйдет на работу из-за того, что его ребенок не ходит в школу из-за коронавируса», - рассказала Илюшина. Она посоветовала взять отпуск или нанять няню, если ребенку необходим присмотр.

Юрист отметила, что гораздо проще тем, у кого на карантине оказались дети-дошкольники. В таком случае родитель может оформить больничный лист и остаться с ребенком.

АБ

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