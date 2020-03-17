В России хотят позволить родителям уходить на оплачиваемый больничный из-за карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

17 марта 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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В Национальном родительском комитете выступили с предложением обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листам, чтобы они могли присматривать за школьниками во время карантина. Об этом рассказала председатель комитета Ирина Волынец.

В беседе с RT Волынец поделилась: из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу всё большее количество детских учреждений закрывается на карантин. Таким образом, в семьях, где родители работают, дети остаются дома без присмотра, что согласно действующему законодательству, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев.

Общественница считает необходимым позволить людям, которые оказались в безвыходном положении, уходить на оплачиваемый больничный, который должен продолжаться до окончания карантинных мероприятий в учебных учреждениях.

Также сообщалось: премьер-министр Михаил Мишустин принял решение ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны.