В Центробанке рассказали, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов

Банк России напомнил о необходимости мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег – теоретически коронавирус может распространяться через бумажные носители.
По данным ведомства, ЦБ РФ выдает банкам «чистые» деньги, которые выдержаны в соответствии со стандартными процедурами не менее двух недель, в то время, как коронавирус живет на бумаге значительно меньше – 3-4 дня.
Тем не менее, ЦБ рекомендует соблюдать меры безопасности, в том числе и при наборе ПИН-кода, совершая покупки картой. А наиболее безопасными остаются бесконтактные платежи.
Ранее сообщалось, что Госдума изменила режим работы из-за коронавируса.