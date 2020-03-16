В Центробанке рассказали, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов

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16 марта 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Банк России напомнил о необходимости мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег – теоретически коронавирус может распространяться через бумажные носители.

По данным ведомства, ЦБ РФ выдает банкам «чистые» деньги, которые выдержаны в соответствии со стандартными процедурами не менее двух недель, в то время, как коронавирус живет на бумаге значительно меньше – 3-4 дня.

Тем не менее, ЦБ рекомендует соблюдать меры безопасности, в том числе и при наборе ПИН-кода, совершая покупки картой. А наиболее безопасными остаются бесконтактные платежи.

Ранее сообщалось, что Госдума изменила режим работы из-за коронавируса.