Голикова рассказала, как будут оплачивать больничные находящимся на карантине

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что находящиеся на карантине из-за коронавируса будут получать аванс по больничному листу в каждый пятый рабочий день.
По ее словам, оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности в каждый пятый рабочий день. Об этом Голикова заявила на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Она добавила, что в ближайшее время больничный можно будет оформить удаленно, подтвердив возвращение из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.