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Голикова рассказала, как будут оплачивать больничные находящимся на карантине

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Голикова рассказала, как будут оплачивать больничные находящимся на карантине
Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что находящиеся на карантине из-за коронавируса будут получать аванс по больничному листу в каждый пятый рабочий день.

По ее словам, оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности в каждый пятый рабочий день. Об этом Голикова заявила на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Она добавила, что в ближайшее время больничный можно будет оформить удаленно, подтвердив возвращение из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

ДВа

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