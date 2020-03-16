В Адыгее вузы перешли на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

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16 марта 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: официальный сайт МГТУ

Два адыгейских вуза – Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет с 17 марта переходят на дистанционное обучение.

Вузы организуют контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде по всем образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии.

«Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет проводить организацию образовательного процесса в онлайн-режиме без существенной потери качества обучения в вузе. Самое важное в этой ситуации – здоровье студентов, преподавателей и сотрудников университета», – подчеркнул ректор АГУ Дауд Мамий.

О том, будут ли вводиться какие-либо ограничения на обучение в средних школах Адыгеи, пока что не сообщается. В Минздраве сообщили, что ни одного зарегистрированного случая коронавируса на территории республики нет.

«Введется наблюдение за всеми прибывшими из-за границы. В данный момент под наблюдением специалистов находится 22 человека, сняты с наблюдения 46 человек», – сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Сегодня в Москве введены ограничительные меры из-за коронавируса.