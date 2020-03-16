Сенатор: В Поднебесной, возможно, знают о коронавирусе нечто такое, о чем пока не намерены говорить открыто

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16 марта 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем блоге провел параллели между конспирологией вокруг коронавируса и известными русофобскими гипотезами Запада.

«Время и место распространения опасной инфекции были как будто специально подобраны: многомиллионный город – всекитайский транспортный узел, канун Восточного Нового года (это привело к активному распространению инфекции) и важнейшего политического события страны – Всекитайского собрания народных представителей (в итоге его пришлось перенести на неопределенное время), промозглая погода (способствующая быстрому переходу к тяжелым фазам инфекционной пневмонии), благоприятная для жизнедеятельности коронавируса и другое», – пишет Климов.

К тому же в китайском Ухане располагается консульство США, сотрудники которого были спешно эвакуированы, после чего в Интернете поползли слухи о некоем биологическом оборудовании на его территории.

Сенатор задается вопросом, почему с учетом вышесказанного нельзя «глубокомысленно изречь: весьма вероятно, что специальные службы США разработали «против китайцев» генетическое оружие и пустили его вход в самом центре густонаселенного КНР для максимального ослабления своего главного финансово-экономического конкурента, надеясь на то, что рукотворный вирус поразит лишь местных и не переберется через океан».

Климов объясняет, что у такой версии, пожалуй, побольше аргументов, чем у пресловутых антироссийских страшилок по поводу сбитого над Украиной МН-17 и загадочно пропавших в Британии Скрипалей. Однако он не хотел бы уподобляться заморским оппонентам и на основании косвенных улик утверждать о наличии во всем коронавирусном кошмаре американского следа.

«В чем я действительно убежден, так это в потугах американской пропаганды в первые недели коронавирусного кризиса перевести стрелки ответственности на «авторитарный» и «коварный» Пекин, извлекая спекулятивную выгоду из финансово-экономического ослабления КНР. Теперь, как видим, не до шуток и в Соединенных Штатах. Иными словами: не рой другому яму – сам в нее попадешь», – написал Климов.