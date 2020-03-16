Что надо знать о коронавирусе?

КОРОНАВИРУС – это возбудитель острой респираторной вирусной инфекции, при котором отмечается интоксикация организма, проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ:
· Воздушно-капельным путем при чихании и кашле;
· Контактным путем.
СИМПТОМЫ:
· Повышенная утомляемость;
· Ощущение тяжести в грудной клетке;
· Повышение температуры тела, озноб;
· Заложенность носа;
· Чихание;
· Кашель;
· Боль в горле;
· Боль в мышцах;
· Бледность.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ:
· Избегать посещения массовых мероприятий, места скопления людей;
· Чаще мыть руки;
· Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания;
· По возможности использовать медицинские маски;
· Не выезжать в страны, где зарегистрированы случаи заболевания.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...:
· Вы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (предъявление документа, подтверждающего выезд) при отсутствии повышенной температуры тела и других признаков заболевания, Вам необходимо сообщить по телефону в территориальную медицинскую организацию. К Вам на дом выйдет врач, будет наблюдать в течение 14 дней, с оформлением больничного листа.
· Вы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (предъявление документа, подтверждающего выезд), имеете признаки заболевания и повышенную температуру тела, то Вам необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону: 103 или вызвать врача территориальной поликлиники на дом. Рекомендовано НЕ выходить на улицу и НЕ посещать медицинскую организацию.
При возникновении вопросов Вы можете обращаться по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КК:
8 (800) 2000 – 366.