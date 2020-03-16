Что надо знать о коронавирусе?

Аргументы Недели → Здоровье

16 марта 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

КОРОНАВИРУС – это возбудитель острой респираторной вирусной инфекции, при котором отмечается интоксикация организма, проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ:

· Воздушно-капельным путем при чихании и кашле;

· Контактным путем.

СИМПТОМЫ:

· Повышенная утомляемость;

· Ощущение тяжести в грудной клетке;

· Повышение температуры тела, озноб;

· Заложенность носа;

· Чихание;

· Кашель;

· Боль в горле;

· Боль в мышцах;

· Бледность.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ:

· Избегать посещения массовых мероприятий, места скопления людей;

· Чаще мыть руки;

· Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания;

· По возможности использовать медицинские маски;

· Не выезжать в страны, где зарегистрированы случаи заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...:

· Вы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (предъявление документа, подтверждающего выезд) при отсутствии повышенной температуры тела и других признаков заболевания, Вам необходимо сообщить по телефону в территориальную медицинскую организацию. К Вам на дом выйдет врач, будет наблюдать в течение 14 дней, с оформлением больничного листа.

· Вы прибыли из страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (предъявление документа, подтверждающего выезд), имеете признаки заболевания и повышенную температуру тела, то Вам необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону: 103 или вызвать врача территориальной поликлиники на дом. Рекомендовано НЕ выходить на улицу и НЕ посещать медицинскую организацию.

При возникновении вопросов Вы можете обращаться по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КК:

8 (800) 2000 – 366.