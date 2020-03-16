В Зауралье начали предлагать услугу по страхованию от коронавируса

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16 марта 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Кургане страховщики начали предоставлять услугу по страхованию от коронавируса.

Сообщается, что предусмотрены три варианта страховки. Стоимость полиса колеблется от 2 до 10 тысяч рублей. В случае гибели человека, обещают выплатить один миллион рублей компенсации. Если же клиента просто обнаружат коронавирус, выплат составят от 20 до 100 тысяч рублей. Страховой продукт предоставляют гражданам с 18 лет на срок один год.

Правда, большая часть страховых компаний на Урале и в Зауралье о такой услуге слышат впервые. Тем не менее, одна из компаний предлагает оформить туристическую страховку, которая гарантирует медпомощь, в том числе и от коронавируса, но только заграницей.