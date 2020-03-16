Российские кинотеатры могут сократить продажу билетов

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16 марта 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ассоциация владельцев кинотеатров порекомендовала сократить число билетов на киносеансы в целях снижения риска распространения коронавируса. На один киносеанс советуют пускать не больше 100-150 человек.

«Рекомендовать кассирам билетных касс кинотеатров предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, при этом, если группа кинозрителей выражает желание приобрести несколько кинобилетов рядом, то не препятствовать им в этом», - заявили в Ассоциации.

Также специалисты считают нужным информирование сотрудников кинотеатров и посетителей о мерах предосторожности. Интервалы между сеансами в одном зале предлагается увеличить до получаса.