Зафиксирован самый длинный в истории гражданской авиации рейс. Его причиной стал коронавирус

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16 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Французской Полинезии в Париж, который стал самым длинным в истории гражданской авиации, если не считать экспериментальные рейсы. Отмечается, что рекорд получился вынужденным.

Известно: лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, обычно совершают промежуточную посадку в Лос-Анджелесе. Но власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран Шенгенской зоны. Поэтому, маршрут длиной 15 715 километров судно преодолело за 16,5 часа.

Ранее в Белгородской области проверили на коронавирус всех, кто болен пневмонией.