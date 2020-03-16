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Зафиксирован самый длинный в истории гражданской авиации рейс. Его причиной стал коронавирус

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Зафиксирован самый длинный в истории гражданской авиации рейс. Его причиной стал коронавирус
pixabay.com

Самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Французской Полинезии в Париж, который  стал самым длинным в истории гражданской авиации, если не считать экспериментальные рейсы. Отмечается, что рекорд получился вынужденным.

Известно: лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, обычно совершают промежуточную посадку в Лос-Анджелесе. Но власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран Шенгенской зоны. Поэтому, маршрут длиной 15 715 километров судно преодолело за 16,5 часа.

Ранее в Белгородской области проверили на коронавирус всех, кто болен пневмонией.

ЕЧ

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