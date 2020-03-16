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В Белгородской области проверили на коронавирус всех, кто болен пневмонией

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru.

В Белгородской области проверили на коронавирус всех, кто болен пневмонией
pixabay.com

В Белгородской области врачи взяли на особый контроль всех больных пневмонией. Их проверили на коронавирус, результат тестов отрицательный.

Известно, что семейные медики перешли на ежедневный контроль подопечных пожилых граждан. Также общая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области ниже эпидемиологического порога, за неделю заболело всего 54 человека.

Ранее результаты анализов не подтвердили коронавирус у 14 белгородцев, которые контактировали с госпитализированной в Москве женщиной, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Профессор Михаил Гельфанд заявил, что коронавирус COVID-19 не является биологическим оружием, а полностью естественный по своему происхождению.

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