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Доктор биологических наук объяснил, почему коронавирус не может быть биологическим оружием

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор биологических наук объяснил, почему коронавирус не может быть биологическим оружием
Фото: pixabay.com

Профессор Михаил Гельфанд заявил, что коронавирус COVID-19 не является биологическим оружием, а полностью естественный по своему происхождению. Специалист добавил, что создать эффективное генетическое оружие невозможно.

«То, что обычно имеется в виду под генетическим оружием, подразумевает, что вы можете определенные этносы генетически точно определить. А это уже невозможно, потому что этносы слишком перемешаны», - рассказал Гельфанд.

Он отметил, что в теории генетические оружие может работать, но лишь против маленького и изолированного от цивилизации племени. В качестве орудия войны против современных государств его использовать невозможно, передаёт Мир24 слова ученого.

АБ

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