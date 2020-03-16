Россиянин с коронавирусом рассказал о течении болезни и ее симптомах

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16 марта 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Заболевший коронавирусом россиянин Петр Тюшкевич рассказал, как он узнал о заболевании и в каком порядке начали проявляться симптомы. Молодой человек госпитализирован в Санкт-Петербурге после возвращения из Франции.

Тюшкевич рассказал, что, вернувшись из Европы, чувствовал себя здоровым. Анализы на коронавирус решил сдать на всякий случай, однако они оказались положительными. На следующий день после постановки диагноза начали проявляться симптомы заболевания.

«Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками», - рассказал заболевший.

Он посоветовал соотечественникам реже выходить на улицу и стараться не посещать людных мест.