Газопровод «Сила Сибири» приостановил работу

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16 марта 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

В понедельник, 16 марта, Газпром приостановил работу газопровода «Сила Сибири», по которому топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, из-за профилактических работ. Сообщается, что они продлятся до 1 апреля.

«Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год: весной и осенью», - предупредили в компании.

Запуск газопровода «Сила Сибири» прошел в декабре прошлого года. По нему поставляется топливо из Чаяндинского месторождения. В конце 2022 года планируется добавить поставки газа из Ковыктинского месторождения.