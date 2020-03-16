Какие меры обсуждаются в правительстве в связи с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

16 марта 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

По сообщениям наших источников, из-за эпидемии в ближайшее время в стране может быть принят ряд мер, касающихся экономической и социальной сфер жизни россиян.

Прежде всего планируется разрешить доставку заказанных онлайн лекарств, не требующих рецепта. Для товаров первой необходимости на таможне запустят зеленый коридор, а также отменят любые ограничения движения транспорта, поставляющего продукты в торговые сети страны. Так что, делать большие запасы еды, которая может испортиться, не стоит.

Есть хорошие новости и для владельцев турбизнеса и авиаперевозчиков – для них будут отсрочены налоговые платежи.

Врачей, борющихся с коронавирусом, ожидает премирование.

Всего на поддержку экономики и социальных нужд страны из-за сложившейся с коронавирусом ситуации могут выделить около 300 миллиардов рублей.