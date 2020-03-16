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Синоптик рассказала, ждать ли москвичам новых снегопадов

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Синоптик рассказала, ждать ли москвичам новых снегопадов
Фото: pixabay.com

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго продержится снег, выпавший за выходные. Метеоролог предупредила жителей столицы, чтобы не не убирали далеко теплые вещи.

«Снежный покров может растаять к середине недели - в среду-четверг, потому что там возможны осадки. Днём это будет дождь, и он в первую очередь расправится со снежным покровом», - заявила Позднякова.

При этом метеоролог подчеркнула, что периодически снег все еще будет идти, однако его окажется не так много, как в этот раз. «Но это не значит, что если он растает в середине недели, то он не возобновится в следующие дни», - резюмировала она.

АБ

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