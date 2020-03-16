Синоптик рассказала, ждать ли москвичам новых снегопадов

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как долго продержится снег, выпавший за выходные. Метеоролог предупредила жителей столицы, чтобы не не убирали далеко теплые вещи.
«Снежный покров может растаять к середине недели - в среду-четверг, потому что там возможны осадки. Днём это будет дождь, и он в первую очередь расправится со снежным покровом», - заявила Позднякова.
При этом метеоролог подчеркнула, что периодически снег все еще будет идти, однако его окажется не так много, как в этот раз. «Но это не значит, что если он растает в середине недели, то он не возобновится в следующие дни», - резюмировала она.