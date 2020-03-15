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В Гидрометцентре объяснили, почему наступившие холода нельзя называть морозами

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Гидрометцентре объяснили, почему наступившие холода нельзя называть морозами
Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что пришедшая в Москву холодная погода не может считаться морозами. Синоптик отметил, что ближайшей ночью столбики термометров могут опуститься до -12 градусов.

«В самом начале недели в Москве и области ожидается холодная погода. В ночь на понедельник температура -7…-9 °С в Москве, по области — до -12 °С. А вот днём температура будет положительной — +2…+4 °С. Во вторник и среду днём ожидается +2…+5 °С, а ночью 0…-3 °С. В четверг дневная температура повысится — +7…+8 °С, ночью прогнозируется 0…+2 °С», - предупредил Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что такую погоду нельзя охарактеризовать, как внезапно пришедшие морозы, поскольку именно такая температура является нормальной для данного времени года. Метеоролог добавил, что потепления,, бывшие до этого – не нормальны, они превышали климатическую норму в среднем на 10-12 градусов.

АБ

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