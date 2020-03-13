Москвичей ожидают снежные выходные

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13 марта 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В столице в ближайшие выходные ожидается сырая и ветреная погода, местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Вечером в субботу у нас начнутся осадки в виде мокрого снега. И снег с ветром продолжится в ночь на воскресенье. Поэтому утром в воскресенье уже установится временный снежный покров. Снег особенно таять не будет, потому что температура ожидается около 0 °С», - предупредила синоптик.

Он добавила, что холодная погода продержится в столице несколько дней, однако осадки постепенно сойдут на нет. Ожидается, что в дневные часы температура воздуха будет держаться на отметке 0 °С, а ночью опустится до -5.