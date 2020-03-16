Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин рассказал о распространении коронавируса на территории РФ

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин рассказал о распространении коронавируса на территории РФ
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник, 16 марта, в рамках оперативного совещания с вице-премьерами рассказал о распространении коронавируса на территории России.
 
Мишустин напомнил, что коронавирус является одной из разновидностей респираторных заболеваний, однако пока еще малоизученной. В Россию это заболевание завезли люди, приехавшие из стран, где он уже распространился.
 
По словам премьера, в РФ увеличение количества зараженных, которое наблюдается в последние дни, происходит за счет близких людей граждан, прибывших из Италии, Китая и других стран, или же тех, с кем они контактировали.
ЕТ

Общество

Несколько юристов, ученых и писателей обратились к депутатам и в Конституционный суд по поводу поправок к Конституции

Несколько юристов, ученых и писателей обратились к депутатам и в Конституционный суд по поводу поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели обратились к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда с письмом по поводу поправок к Контитуции РФ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью