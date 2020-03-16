Мишустин рассказал о распространении коронавируса на территории РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник, 16 марта, в рамках оперативного совещания с вице-премьерами рассказал о распространении коронавируса на территории России.

Мишустин напомнил, что коронавирус является одной из разновидностей респираторных заболеваний, однако пока еще малоизученной. В Россию это заболевание завезли люди, приехавшие из стран, где он уже распространился.