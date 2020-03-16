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Источник: правительство РФ готовит антикризисный план из-за коронавируса

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: правительство РФ готовит антикризисный план из-за коронавируса
рубли, pixabay.com
СМИ, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщают, что правительство РФ готовит план по борьбе с коронавирусом, согласно которому планируется создать антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей.
 
Фонд будет создан, в частности, за счет оптимизации бюджетных расходов. Уточняется, что план предусматривает возможность компенсации доходов граждан, которые находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции, за счет работодателей или больничных.
 
Также планируется проводить мониторинг ситуации на рынках труда в регионах Российской Федерации, чтобы не допустить роста безработицы.
ЕТ
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