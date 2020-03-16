В Магаданской области школьникам продлили каникулы из-за коронавирусной инфекции

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16 марта 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Власти Магаданской области приняли решение о продлении школьных каникул в регионе с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Теперь дети будут находиться дома с 18 марта по 5 апреля.

Приказ уже подписала Министр образования области Анжела Шурхно. Согласно документу, в школах вводится запрет на посещение детьми учебного заведения и продлеваются каникулы.

Также известно, что дошкольным образовательным организациям предписано не допускать к занятиям ребят с признаками острых респираторных инфекций, а персоналу организовать контроль за наличием медицинских документов у тех, кто отсутствовал на занятиях с 18 марта по 5 апреля. Также во всех помещениях образовательных учреждений организована постоянная дезинфекция пищеблоков, медкабинетов, туалетных комнат.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден в рамках дебатов со своим конкурентом по выдвижению кандидатом в президенты от демпартии Берни Сандерсом сравнил вспышку коронавируса в Штатах с нападением на страну.