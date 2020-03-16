Медиков Ямала попросили отложить отпуска из-за коронавируса

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16 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

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Медицинских работников ЯНАО попросили перенести свои отпуска на фоне угрозы эпидемии коронавируса. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что запрещать запланированные отпуска врачам и медсестрам никто не может.

Но руководство порекомендовало и попросило "перенести отпуск и войти в положение". Профессиональная помощь медиков сейчас так необходима, - сообщает URA.RU. В департаменте подчеркнули, что запрещать выход в отпуск или прерывать отдых работников не могут — это было бы нарушением трудового законодательства РФ.

В Тюмени зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. По сообщениями оперативного штаба "ситуация находится под контролем", но на карантин пришлось закрыть Тюменский государственный университет.

В России, по данным на вечер 15 марта, подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19.

В конце прошлой неделеи под наблюдением врачей оказались пассажиры поезда Москва — Новый Уренгой. У женщины, их попутчицы, сошедшей с поезда в Кирове, подозревают коронавирус.

В Москве и Подмосковье школьникам разрешено свободное посещение школ из-за коронавируса. Российским вузам и школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Говорят, студенты Первого меда в Москве переходят с 16 марта на этот метод обучения на две недели.