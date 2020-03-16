В Хабаровске полицейский спас пенсионера

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16 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Хабаровске сотрудник транспортной полиции во время утренней пробежки спас пенсионера. Известно, что мужчина провалился в полынью на реке Амур.

Полицейский услышал крик о помощи и увидел в 100 метрах от берега пожилого человека, который провалился под лед. Он поспешил на помощь утопающему, ползком добрался до полыньи, кинул пострадавшему веревку, оказавшуюся под рукой, и вытащил его из ледяной воды.

Сотрудник полиции принес замерзшего пенсионера к себе домой, дал сухую одежду, напоил горячим чаем и отвез к родным.

По данным, хабаровчанин провалился в полынью, когда шел через замерзший Амур на свою дачу, расположенную на острове посреди реки. По словам мужчины, ранее он уже ходил этим путем.

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