В Норильске мужчина обманом хотел получить наследство в 5,7 миллионов рублей

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16 марта 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ngs24.ru.

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В Норильске разыгралась интересная история спустя несколько лет после смерти пожилой женщины. Она умерла в 2015 году. Но ее наследство не давало покоя 54-летнему мужчине.

Он пришел в банк, представил документы о признании права собственности и порядке наследования, а также попросил выдать ему положенные 5,7 миллионов рублей наличными. Поверив злоумышленнику, сотрудники банка выплатили денежные средства. Однако после дополнительной проверки документов на подлинность выяснилось, что они являются фиктивными. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

По предварительной версии, норильчанин был родственником погибшей, но в список наследников первой очереди не входил. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дальнейшее решение будет принимать суд.

В воскресенье, 15 марта, в Москве в квартире на Малой Сухаревской площади обнаружили тело мужчины.