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СМИ: в Москве обнаружили мертвым сотрудника ФСО

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

СМИ: в Москве обнаружили мертвым сотрудника ФСО
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 марта, в Москве в квартире на Малой Сухаревской площади обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, погибший являлся снайпером ФСО из охраны президента РФ и получил огнестрельное ранение в голову.

Собеседник уточнил, что 23-летнего Динара Сабирова обнаружил его знакомый, забравшись в квартиру через окно. По его словам, дверь была заперта изнутри, а друг не мог связаться с ним несколько дней. При этом около тела лежал пистолет «Оса».

В правоохранительных органах считают, что смерть наступила более суток назад. Сейчас проверяют несколько версий. Однако информация, что мужчина - сотрудник ФСО пока не подтвердилась, пишет RT.

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