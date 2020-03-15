Полиция задержала микроавтобус с лежачими пассажирами

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15 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерний Челябинск

Фото: pixabay.com

Вечером в субботу, 14 марта, полиция задержала микроавтобус на 132-м километре трассы Челябинск-Троицк, в котором пассажиры ехали лежа. Известно, что в салоне находилось 15 человек из среднеазиатской республики.

Согласно источнику, транспортное средство переделали для незаконных перевозок мигрантов, а именно убрали сидения и установили похожий на кровать предмет. Кроме того, в микроавтобусе марки Mercedes отсутствовали ремни безопасности.

По факту происшествия в отношении водителя 1995 года рождения были возбуждены дела об административных правонарушениях. При этом молодого человека «отправили» в Казахстан исправлять нарушения, а пассажиров пересадили на рейсовые автобусы до Челябинска.