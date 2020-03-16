Синоптик: повторный снегопад в ближайшие дни москвичам не грозит

Вильфанд отметил, что в настоящий момент на европейскую часть России распространяет влияние область антициклонального давления. За ночь давление выросло почти на 10 миллиметров, при этом внутри воздушных масс выявляется нисходящее движение, при котором не образуются осадки.

Предполагается также, что до среды не следует ждать порывистого ветра. Температура воздуха будет постепенно повышаться.