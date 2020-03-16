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Синоптик: повторный снегопад в ближайшие дни москвичам не грозит

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик: повторный снегопад в ближайшие дни москвичам не грозит
снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни москвичам и гостям столицы снегопад не грозит. Синоптик подчеркнул, что граждане смогут "отдохнуть от снега".
 
Вильфанд отметил, что в настоящий момент на европейскую часть России распространяет влияние область антициклонального давления. За ночь давление выросло почти на 10 миллиметров, при этом внутри воздушных масс выявляется нисходящее движение, при котором не образуются осадки.
 
Предполагается также, что до среды не следует ждать порывистого ветра. Температура воздуха будет постепенно повышаться.
ЕТ
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