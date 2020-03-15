Жителей Подмосковья научили, как вернуть деньги за заграничные туры

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Жителей Подмосковья научили, как вернуть деньги за приобретенные путевки в страны, где объявлена неблагополучная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Комитете по туризму Московской области объяснили, что если туроператор не хочет возвращать деньги за путевку или переносить тур, то нужно составить письменное обращение с требованием расторгнуть договор в соответствии со статьей 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Также следует сообщить о возникшей проблеме в Роспотребнадзор и на горячую линию «Турпомощи».

«Если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, то он вправе расторгнуть договор», - сообщили специалисты.

Ранее Аэрофлот сообщил о приостановлении ряда рейсов в Европу и Среднюю Азию.