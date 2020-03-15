Российский шеф-повар не согласился с украинским в том, как правильно готовить борщ

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15 марта 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Российский шеф-повар Сергей Малаховский раскритиковал своего украинского коллегу Антона Самойлова, который назвал ошибкой добавление в борщ овощной зажарки.

«Я считаю, что шеф-повар украинский совсем из ума выжил. У всех много мнений на тему борща, но самая главная ошибка — варить либо пассеровать свеклу вместе с жаркой, потому что самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняется весь цвет и больше витаминов», - заявил российский кулинар. При этом он добавил, что в таком случае борщ получает максимально насыщенный цвет и запах.

Малаховский отметил, что украинец никак не аргументировал свою точку зрения, и предположил, что Самойлов решил таким образом «хайпануть».