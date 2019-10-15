Шеф-повар заявил, что борщ – не украинское блюдо

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15 октября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

При упоминании национальной украинской кухни одним из первых на ум приходит борщ. Однако шеф-повар Алексей Зимин заявил, что неправильно считать борщ исконно украинским блюдом.

Весной этого года в российском МИД заявили, что борщ является блюдом русской кухни, после чего в ВВС назвали это частью военной пропаганды Москвы, передаёт РенТВ.

«Это общеславянское достояние. Это в такой "седой" древности возникло, что не было еще такого разделения народов, как сейчас. Во-вторых, сохранение борща на территории Польши и Литвы в качестве самостоятельного блюда тоже вполне это подтверждает», - объяснил Зимин.