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Аргументы Недели Общество 13+

Диденко жестко ответила критикам

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Диденко жестко ответила критикам
Фото: соцсети

Скандально известная после вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко пошла на крайние меры, чтобы донести до хейтеров, к чему может привести нескончаемый поток негатива в ее сторону.

Женщину винят за смерть ее мужа и двоих друзей на вечеринке в честь ее дня рождения. Также многим не по вкусу то, как она справляется с утратой.

Блогер опубликовала фотографию, на которой она с двумя детьми на руках стоит на подоконнике. «Вы хотите, чтобы я в окно вышла?» - спросила она у критиков. При этом Диденко тут же заявила, что ненавистники «не дождутся» подобного исхода. Она подчеркнула, что люди не правы в том, что критикуют ее поступки.

АБ

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