Диденко жестко ответила критикам

Скандально известная после вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко пошла на крайние меры, чтобы донести до хейтеров, к чему может привести нескончаемый поток негатива в ее сторону.
Женщину винят за смерть ее мужа и двоих друзей на вечеринке в честь ее дня рождения. Также многим не по вкусу то, как она справляется с утратой.
Блогер опубликовала фотографию, на которой она с двумя детьми на руках стоит на подоконнике. «Вы хотите, чтобы я в окно вышла?» - спросила она у критиков. При этом Диденко тут же заявила, что ненавистники «не дождутся» подобного исхода. Она подчеркнула, что люди не правы в том, что критикуют ее поступки.