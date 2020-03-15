Диденко жестко ответила критикам

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Скандально известная после вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко пошла на крайние меры, чтобы донести до хейтеров, к чему может привести нескончаемый поток негатива в ее сторону.

Женщину винят за смерть ее мужа и двоих друзей на вечеринке в честь ее дня рождения. Также многим не по вкусу то, как она справляется с утратой.

Блогер опубликовала фотографию, на которой она с двумя детьми на руках стоит на подоконнике. «Вы хотите, чтобы я в окно вышла?» - спросила она у критиков. При этом Диденко тут же заявила, что ненавистники «не дождутся» подобного исхода. Она подчеркнула, что люди не правы в том, что критикуют ее поступки.