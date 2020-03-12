СМИ: блогер Диденко в два раза повысила цены на рекламу после смерти мужа на вечеринке с сухим льдом

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12 марта 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Instagram, pixabay.com

Блогер Екатерина Диденко, которая стала известной на всю страну после трагической вечеринки в бассейне с сухим льдом, в два раза подняла цены на рекламу на своей страничке в социальной сети.

Согласно последней информации журналистов, раньше за упоминание в сторис клиенты платили Екатерине от 45 до 60 тысяч рублей, теперь якобы эта сумма выросла до 110 тысяч рублей.

Ранее Диденко заявила, что работает в Instagram и намерена продолжать делать публикации, поскольку после кончины супруга содержать и растить детей придется ей одной. Кроме того, многие порекомендовали молодой женщине с головой уйти в работу.