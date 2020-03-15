Американцы выстраиваются в километровые очереди за продуктами

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В США началась паника: люди опасаются, что в связи с карантинными мерами либо магазины закроются, либо начнутся перебои с поставками продуктов. В Сети появились видео очередей, которые можно сравнить, пожалуй, лишь с тем, что происходило в Москве в день открытия Макдоналдса.

Блогеры, живущие в Америке, не успевают делать репортажи о том, как полки в гипермаркетах пустеют на глазах. Все началось с одного города, это показали по телевидению – и началось. Люди скупают предметы первой необходимости, особенно – воду, крупы и… бумажные полотенца и туалетную бумагу. Если с водой и едой логика более-менее ясна, то что народ собирается делать с таким количеством бумаги – непонятно. «Остальные покупают, значит, они что-то знают, я тогда тоже так сделаю на всякий случай», - так отвечают многочисленные посетители гипермаркетов.

Впрочем, по поводу бумажных полотенец объяснение все же есть. Сушилки для рук в период коронавируса могут стать источником заражения – неубитые микробы разлетаются по всей ванной. Обычное полотенце слишком часто стирать, а коммунальные услуги за границей дорогие, воду надо экономить. А вот в случае с туалетной бумагой – это просто стадный инстинкт какой-то.

В России пока нет такой паники. Однако гречки стали покупать гораздо больше. В некоторых супермаркетах ее уже и вовсе нет. Ритейлеры обещают, что скоро завезут еще.