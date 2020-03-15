Эксперт назвал причину, почему россияне не так боятся коронавируса, как на Западе

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15 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Клинический психолог Михаил Хорс объяснил, почему россияне не бояться распространения новой коронавирусной инфекции и относится к ситуации вокруг него более спокойно, чем в других странах. Известно, что проведенный ранее опрос показал, что половина граждан РФ не бояться получить заболевание.

«Мы боимся в целом меньше, у нас опыт … конец 80-х-начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма. И то кризис у нас серьезный; например, я помню, 2008-й, когда все цены резко подпрыгнули в несколько раз. В общем, мы более опытные, как общество. "Ну коронавирус…" Для нас, как для социума, это не так тревожно», - высказал эксперт.

Однако психолог считает, что молодое поколение больше боится заразиться, потому что у них «больше страхов» и «меньше опыта». По его словам, сейчас родители при воспитании стараются ограничить своих детей «от боли и от жизненных реалий», поэтому, выходя в «реальный мир» они испытают эмоциональные трудности больше, чем люди от 35 лет.

«Любой психолог вам подтвердит, что сейчас люди от 15 и до 25, а иногда и до 30 лет находятся в жуткой системной депрессии. Потому что в детстве они воспитывались без границ, без ограничений. Все им разрешали, все покупали. У них был создан искусственный мирок — температуру поддерживали, есть давали и так далее», - заключил он.

Ранее сообщалось, что число зараженных в России увеличилось до 59 человек.