Коронавирус 15 марта: Трамп обнародовал результаты теста на коронавирус, в Испании вводят общенациональный карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

К утру 15 марта в мире выявлено 155 677 случаев заражения коронавирусом в 118 странах. 5 822 человека погибли, 73 653 выздоровели. «Аргументы Недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– Россия объявила о закрытии сухопутных границ с Польшей и Норвегией из-за коронавируса. Об этом стало известно после того, как Михаил Мишустин провёл совещание о комплексе мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. «ФСБ России совместно с МВД России и МИДом России внести в Правительство РФ в установленном порядке проект акта Правительства РФ, предусматривающий временное приостановление с 00 часов 00 минут местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Беларусь, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации), въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», – сообщается на сайте Правительства России.

– Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус. «Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19, он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», – цитирует лечащего врача Шона Конли пресс-служба Белого дома. На прошлой неделе президент встречался с бразильской делегацией, где как минимум один человек оказался зараженным новым типом вируса. Президент США отметил, что американцы должны обдумать возможность отмены несущественных поездок, и что его администрация также рассматривает вопрос о внутренних ограничениях на поездки.

– Правительство Испании сообщило о введении 15-дневного общенационального карантина. Решение приняли на экстренном совещании кабинета министров, которое продлилось семь часов. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае необходимости – за продуктами, на работу и по важным делам, а также в чрезвычайных ситуациях.

– В Греции арестовали 45 человек из-за нарушения карантина по коронавирусу. Более четверти арестованных приходится на столичный регион Аттика. Сообщается, что аресты связаны с нарушением временного запрета на работу предприятий, в частности, салонов красоты, кафе и магазинов электроники, расположенных в супермаркете.

– В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. «15 марта в 06:00 по местному времени в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, был выявлен COVID-19», – говорится на сайте Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения страны.

– Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом. «Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес, – сообщили в пресс-службе кабинета министров. – Как с Гомес, так и с председателем все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения».

– В Шотландии из-за коронавируса отменили чемпионат мира по керлингу среди мужчин. Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс уточнил, что спортивное сообщество следует рекомендациям шотландского правительства, поэтому турнир не состоится. «Нашим главным приоритетом является безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц, персонала и болельщиков, но сейчас это не может быть гарантировано», – заявил Кейтнесс.

Как стало известно, коронавирус опасен в основном для пожилых людей. Корреспонденты BBC рассказали, как защитить пожилых родственников от смертельной инфекции:

Перед посещением пожилого родственника задайте себе два вопроса: Есть ли у меня температура (37,5 или выше)? Есть ли у меня сухой кашель?

Узнайте, какие лекарства принимают ваши близкие, и уточните, сможете ли вы помочь им получить эти лекарства в случае необходимости.

Следите, достаточно ли у ваших близких еды. Для пожилых людей стоит купить непортящиеся продукты, чтобы минимизировать походы в магазин.

Выделите родственнику отдельную и хорошо проветриваемую комнату, общайтесь с ним, надев медицинскую маску, а также регулярно, не реже раза в день, дезинфицируйте все поверхности, к которым прикасаются члены семьи.

А в Роспотребнадзоре объяснили чем коронавирус отличается от обычного гриппа: