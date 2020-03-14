Правозащитник Лев Пономарев намерен подать в суд по факту избиения в полиции

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14 марта 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Правозащитник Лев Пономарев, которого задержали у здания ФСБ в субботу после проведенной акции, собирается зафиксировать нанесенные ему травмы и подать иск в суд по факту избиения.

По слова правозащитника, ему сделали томографию в Первой Градской больнице, сотрясения мозга нет. Травмы, которые Пономарев, по его словам, получил в Таганском отделении полиции, он зафиксирует в травмпункте.

Ранее сообщалось, что 78-летнего Пономарева и еще около десяти человек задержали у здания ФСБ, где они проводили по очереди одиночные пикеты. Позже правозащитник сообщил, что его и еще одного задержанного избили в полиции.